Breaking News! Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Gantikan Darmawan Prasodjo

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengganti posisi Direktur Utama. Suroso Isnandar resmi menjadi Dirut PLN menggantikan Darmawan Prasodjo.

Informasi yang dihimpun Okezone, pergantian dirut PLN usai ditetapkan dapat RUPS hari ini, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Suroso sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Sebelumnya, Suroso dipanggil ke Istana Kepresidenan pada hari ini. Dia menjelaskan soal kebutuhan listrik termasuk blackout di Batam.

Gangguan kelistrikan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan pemadaman dan mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan pada salah satu transformator.

Suroso mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk sistem perawatan infrastruktur kelistrikan di Batam.