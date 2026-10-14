Detik-Detik Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN Gantikan Darmawan Prasodjo

JAKARTA - PT PLN (Persero) resmi mengganti Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada hari ini Rabu (14/10/2026).



Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Darmawan Prasodjo dalam RUPS hari ini. Hal tersebut dibenarkan Komisaris Independen PLN, Andi Arief.



"Iya pergantian Dirut. Pak Darmawan digantikan oleh pak Suroso," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta.



Andi Arief mengatakan, untuk sementara waktu Suroso Iskandar akan rangkap jabatan dengan posisi sebelumnya yang menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.



"Sementara pak Suroso sebagai Dirut masih merangkap jabatan lamanya," sambungnya.