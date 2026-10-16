Antrean BBM di Bali Mulai Landai, Layanan Penjualan Pertalite Ditingkatkan

JAKARTA - Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai berangsur berkurang. PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan kapasitas layanan Pertamina Delivery Service (PDS) dan memperkuat pasokan BBM melalui jalur laut untuk mendukung kelancaran distribusi kepada masyarakat.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, perusahaan mengoptimalkan layanan penjualan dan distribusi BBM untuk membantu mengurai antrean di sejumlah SPBU, terutama di Kota Denpasar.

“Antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur landai. Kami terus memaksimalkan layanan dan memperkuat pasokan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat. Salah satu langkah yang kami tingkatkan adalah Pertamina Delivery Service, dengan titik penyaluran yang disesuaikan berdasarkan kepadatan antrean dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Kitty, Jumat (16/10/2026) .

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan layanan PDS untuk penjualan Pertalite secara literan bagi pengendara sepeda motor. Saat ini, layanan tersebut menyalurkan sekitar 5.000 liter Pertalite per hari ke sejumlah SPBU di Kota Denpasar.

Mulai hari ini, kapasitas layanan ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan membantu mengurangi kepadatan antrean.

Penjualan Pertalite melalui layanan tersebut dibatasi maksimal tiga liter per pengendara sepeda motor dengan pembayaran tunai. Layanan PDS tersedia di delapan titik, yakni SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, dan Imam Bonjol.

Pertamina Patra Niaga akan mengevaluasi dan menyesuaikan titik penyaluran berdasarkan kondisi antrean serta kebutuhan masyarakat di lapangan.