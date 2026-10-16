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Bahlil: Stok BBM 16-18 Hari, Minta Pertamina Tambah Kapal Atasi Antrean Panjang di Bali

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |14:26 WIB
Bahlil: Stok BBM 16-18 Hari, Minta Pertamina Tambah Kapal Atasi Antrean Panjang di Bali
Bahlil: Stok BBM 16-18 Hari, Minta Pertamina Tambah Kapal Atasi Antrean Panjang di Bali (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan, saat ini kondisi stok BBM secara nasional mencapai 16-18 hari. Meski berkurang dari posisi biasanya 20 hari, Bahlil menegaskan stok BBM nasional ini masih dalam koridor yang cukup.

"Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina. Secara stok nasional kita, BBM itu di 16 sampai 18 hari. Jadi stok BBM nasional, insyaallah itu aman," kata  Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Hal ini disampaikan Bahlil usai menggelar rapat bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, Kapolri Suyudi Ario Seto, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bahlil menjelaskan rapat tersebut membahas sejumlah isu mulai dari fenomena antrean panjang BBM di sejumlah daerah seperti Bali hingga pembentukan nomenklatur baru Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. 

"Tadi kami melakukan rapat karena ini bicara tentang Kemenko baru. Rapatnya sifatnya koordinasi saja biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu," ujar Bahlil.

 

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