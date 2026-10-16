Update Harga BBM Jumat 16 Oktober 2026, Pertalite dan Biosolar Tak Naik hingga Akhir Tahun

Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina pada Jumat (16/10/2026) masih mengacu pada ketetapan per 1 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina pada Jumat (16/10/2026) masih mengacu pada ketetapan per 1 Oktober 2026.

Harga Pertalite dan Biosolar subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, sementara harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, masih dipertahankan meski penyesuaiannya mempertimbangkan perkembangan harga pasar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan sejak 1 Oktober 2026.

“Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Kitty di Jakarta.

Kitty menjelaskan, harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak akan naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.