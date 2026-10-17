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Kapitalisasi Pasar Saham Lenyap Rp1.544 Triliun Usai Usulan MSCI Standalone Market

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |06:53 WIB
Kapitalisasi Pasar Saham Lenyap Rp1.544 Triliun Usai Usulan MSCI Standalone Market
Kapitalisasi Pasar Saham Lenyap Rp1.544 Triliun Usai Usulan MSCI Standalone Market (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan nilai kapitalisasi pasar BEI turun sekira Rp1.544 triliun menjadi Rp9.157 triliun pada periode perdagangan sepekan periode 12 hingga 16 Oktober 2026. Hal ini seiring anjloknya IHSG 14,91 persen ke level 5.185,105 dari posisi 6.093,759.

"Kapitalisasi pasar bursa turun 14,43 persen menjadi Rp9.157 triliun dari Rp10.701 triliun pada pekan sebelumnya," kata P.h. Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Bahkan, pada perdagangan kemarin Jumat 16 Oktober, BEI memberlakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 08.58:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) usai IHSG anjlok sebesar 8 persen.

Sementara, rata-rata volume transaksi harian terkoreksi 5,22 persen menjadi 44,102 miliar lembar saham. Kemudian, rata-rata nilai transaksi harian turun tipis 0,07 persen menjadi Rp16,21 triliun.

Di sisi lain, rata-rata frekuensi transaksi harian mencatatkan kenaikan 2,46 persen menjadi 1,72 juta kali. Adapun investor asing mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp3,34 triliun pada Jumat, sehingga akumulasi net sell asing sepanjang tahun 2026 mencapai Rp88,19 triliun.

Tekanan pada pasar modal bertepatan dengan pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 terkait periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

 

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