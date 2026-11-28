IHSG Sepekan Menguat 3,73 Persen ke Level 5.338, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp8.972 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan sepekan periode 23-27 November 2026. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 3,73 persen ke posisi 5.338,457 dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 5.146,326.

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan, kenaikan IHSG turut mendorong penguatan nilai kapitalisasi pasar bursa sebesar 2,83 persen menjadi Rp8.972 triliun dari Rp8.725 triliun pada pekan lalu.

“Pada penutupan perdagangan pekan ini, IHSG menguat 3,73 persen dan ditutup pada level 5.338,457, dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 5.146,326,” tulis Elsierra dalam keterangan resminya, Sabtu (28/11/2026).

Meski IHSG dan kapitalisasi pasar bergerak menguat, indikator aktivitas perdagangan harian justru mencatatkan penyesuaian.

Rata-rata volume transaksi harian turun sebesar 11,63 persen menjadi 28,07 miliar saham dari sebelumnya 31,77 miliar saham.

Sejalan dengan itu, rata-rata frekuensi transaksi harian juga turun 11,26 persen menjadi 1,23 juta kali transaksi dari 1,39 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya, sedangkan rata-rata nilai transaksi harian turun 22,35 persen menjadi Rp9,59 triliun dari Rp12,35 triliun.