IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.338

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 96,29 poin atau 1,84 persen ke level 5.338 pada perdagangan Jumat (27/11/2026).

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di level 5.263,23. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak pada rentang 5.245,87 hingga 5.340,32 sebelum berakhir di zona hijau.

Penguatan IHSG ditopang oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Tercatat sebanyak 424 saham menguat, sementara 243 saham melemah dan 278 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp8,89 triliun dengan volume sebanyak 30,71 miliar saham. Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,126 juta kali. Kapitalisasi pasar BEI mencapai Rp8.972 triliun.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh sektor perdagangan saham berada di zona hijau. Sektor barang baku memimpin penguatan dengan kenaikan 5,1 persen.

Kemudian disusul sektor energi yang menguat 2,07 persen, sektor non-primer naik 1,4 persen, sektor perindustrian menguat 1,38 persen, serta sektor transportasi naik 1,06 persen.

Sektor properti tercatat menguat 0,88 persen, kesehatan naik 0,73 persen, keuangan menguat 0,71 persen, infrastruktur naik 0,61 persen, dan sektor primer menguat 0,53 persen. Sementara itu, sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang berakhir di zona merah dengan pelemahan 0,1 persen.