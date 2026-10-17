Genap 12 Tahun sebagai Bank Sehat & Terpercaya, MNC Bank: Terima Kasih atas Loyalitas dan Kepercayaan Nasabah

Genap 12 Tahun sebagai Bank Sehat & Terpercaya, MNC Bank: Terima Kasih atas Loyalitas dan Kepercayaan Nasabah (Foto: MNC Bank)

JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) Rita Montagna menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas loyalitas, kepercayaan dan dukungan nasabah yang menjadi fondasi utama pertumbuhan MNC Bank selama ini.

MNC Bank menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga keuangan yang sehat, solid, dan terpercaya.

"Bapak dan Ibu Nasabah setia MNC Bank yang saya hormati dan saya banggakan, saya Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank, ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya atas loyalitas, kepercayaan, dan dukungan yang Anda berikan kepada MNC Bank selama ini," tuturnya.

Hal itu disampaikan Rita dalam momentum HUT ke-12 tahun MNC Bank yang diperingati pada 15 Oktober 2026.

"Dalam momen istimewa Ulang Tahun ke-12 MNC Bank, kami bersyukur bahwa MNC Bank senantiasa berdiri dengan fondasi yang kuat sebagai bank yang sehat, solid, aman, dan terpercaya.," kata Rita Montagna dalam video yang diunggah MNC Bank, Jumat (16/10/2026).