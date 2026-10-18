Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara dan Biaya Mengurus STNK yang Hilang

Niken Wulandari , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |17:05 WIB
Begini Cara dan Biaya Mengurus STNK yang Hilang
Begini cara dan biaya mengurus STNK yang hilang. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Begini cara dan biaya mengurus STNK yang hilang.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang hilang dapat diganti dengan dokumen baru melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Namun, pemilik kendaraan harus memenuhi sejumlah persyaratan dan membayar biaya penerbitan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lantas, bagaimana cara mengurus STNK yang hilang dan berapa biaya penerbitannya?

1. Syarat Mengurus STNK yang Hilang

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pemilik kendaraan harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengurus penggantian STNK yang hilang.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/15/3248342//stnk-BAtf_large.jpg
Begini Cara dan Biaya Mengurus STNK yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240248//bbm_pertamina-g7s9_large.jpg
Heboh Beli BBM Subsidi Tunjukkan STNK hingga Akhirnya Dibatalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240227//bbm_pertamina-garu_large.jpg
Beli BBM Subsidi Tunjukkan STNK Mulai 15 September 2026? Pertamina Beri Penjelasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240075//bbm-fatF_large.jpg
5 Fakta BBM Naik September 2026 hingga Isu STNK untuk Beli Bensin Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/320/3238920//stnk-jUns_large.jpg
Punya Tunggakan Pajak Kendaraan? Cek Sanksi PKB dan BBNKB yang Dibebaskan hingga Akhir Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3224001//pajak-hxoa_large.jpg
Sanksi Pajak Kendaraan Dihapus, Masyarakat Dapat Keringanan Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement