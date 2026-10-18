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Segini Kisaran Gaji Kerja Remote Luar Negeri

Niken Wulandari , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |18:03 WIB
Segini Kisaran Gaji Kerja Remote Luar Negeri
Segini kisaran gaji kerja remote luar negeri. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Segini kisaran gaji kerja remote luar negeri. Bekerja secara jarak jauh (remote) untuk perusahaan atau klien luar negeri membuka peluang bagi pekerja Indonesia memperoleh penghasilan dalam dolar Amerika Serikat (AS). 

Namun, besaran pendapatan yang diterima bergantung pada jenis pekerjaan, pengalaman, sistem kontrak, hingga kebijakan pengupahan perusahaan.

Peluang tersebut menjadi perhatian di tengah pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp17.938 per USD pada Kamis (15/10/2026). Pada Jumat (16/10/2026), kurs USD sempat menembus Rp18.000. Kondisi ini membuat penghasilan dalam USD terlihat lebih besar ketika dikonversi ke rupiah, meskipun nilai akhirnya tetap bergantung pada kurs saat pencairan.

Lantas, berapa kisaran gaji kerja remote luar negeri dan apa saja yang perlu diperhitungkan sebelum menerima tawaran?

Kisaran Gaji Kerja Remote Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Besaran penghasilan pekerja remote berbeda-beda sesuai bidang dan tingkat keahlian. Mengutip panduan tarif yang diterbitkan platform freelance Upwork pada 2026, tarif yang tercantum pada profil freelancer untuk pekerjaan asisten virtual berada di kisaran USD 10–20 per jam. Sementara itu, tarif penulis naskah iklan (copywriter) berkisar USD 19–45 per jam, sedangkan pengembang perangkat lunak dapat mematok tarif USD 10–100 per jam.

Dengan asumsi kurs Rp17.938 per USD, kisaran tarif tersebut setara dengan:

- Asisten virtual: USD 10–20 per jam atau sekitar Rp179 ribu–Rp359 ribu.

- Copywriter: USD 19–45 per jam atau sekitar Rp341 ribu–Rp807 ribu.

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