2 Tahun Prabowo-Gibran, OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal demi Yakinkan Investor

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa di masa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, reformasi pasar modal menjadi agenda prioritas yang terus digulirkan.

Langkah pembenahan tata kelola dan penguatan transparansi tersebut diarahkan untuk memacu integritas pasar demi memperkokoh daya tarik investasi bagi para pemodal.

Pembenahan industri pasar keuangan domestik terus dipacu untuk menciptakan iklim transaksi yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi investor lokal maupun mancanegara. Dalam koordinasi berkala bersama kepala negara, OJK telah melaporkan serangkaian langkah penertiban pasar mulai dari peningkatan keterbukaan informasi emiten hingga ketegasan sanksi hukum.

"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami akan terus melanjutkan reformasi di pasar modal terkait integritas, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum (enforcement). Beliau sangat mendukung berbagai upaya ini agar pasar modal kita semakin solid, efisien, tangguh, serta menjadi tempat berinvestasi jangka panjang bagi investor," ujar Friderica saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Agenda penguatan integritas bursa tersebut berjalan beriringan dengan komitmen menjaga ketahanan sistem keuangan makro secara terintegrasi. Bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK terus memastikan stabilitas perbankan dan pasar modal tetap kokoh menyokong agenda pemulihan ekonomi nasional.

"OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga LPS dalam forum KSSK terus berkoordinasi menjaga stabilitas sektor keuangan, baik perbankan maupun pasar modal. Tugas kami memastikan sektor keuangan ini dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Friderica.