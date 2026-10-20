Kenapa Brunei Darussalam Tidak Punya Pasar Saham? Ini Alasannya

Kenapa Brunei Darussalam tidak punya pasar saham? Ini alasannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kenapa Brunei Darussalam tidak punya pasar saham? Ini alasannya.

Brunei Darussalam belum memiliki bursa saham domestik karena skala ekonomi yang relatif kecil, terbatasnya jumlah perusahaan besar, serta minimnya investor dan volume transaksi.

Meski demikian, negara kaya minyak di Asia Tenggara itu terus mengkaji pembentukan bursa saham untuk memperluas akses pendanaan bagi perusahaan lokal dan membuka peluang investasi bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Brunei Darussalam, Mohd Amin Liew Abdullah, menjelaskan bahwa karakteristik pasar keuangan domestik menjadi salah satu tantangan utama dalam mendirikan bursa saham.

Menurut dia, jumlah perusahaan berskala besar di Brunei masih terbatas. Selain itu, jumlah investor domestik relatif sedikit sehingga aktivitas perdagangan saham belum cukup ramai untuk mendukung likuiditas pasar yang kuat.