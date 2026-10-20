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KMP Batumandi Terbakar, Seluruh Penumpang dan Awak Berhasil Dievakuasi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:36 WIB
KMP Batumandi Terbakar, Seluruh Penumpang dan Awak Berhasil Dievakuasi
Seluruh penumpang dan awak kapal KMP Batumandi berhasil dievakuasi pada Selasa (20/10/2026). (Foto: Okezone.com/x)
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JAKARTA — Seluruh penumpang dan awak kapal KMP Batumandi berhasil dievakuasi pada Selasa (20/10/2026) pukul 17.05 WIB setelah terjadi kebakaran saat kapal berlayar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten.

KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Pada pukul 16.15 WIB, petugas di darat melihat percikan api di bagian buritan kapal ketika kapal sedang melakukan olah gerak untuk bersandar.

Petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta kepolisian masih melakukan penanganan insiden tersebut. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan instansi terkait untuk memastikan penanganan berlangsung secara terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak berwenang. ASDP menyatakan akan mendukung proses pemeriksaan dan menyampaikan perkembangan informasi lebih lanjut berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), ASDP menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama dalam setiap layanan penyeberangan. Perseroan juga berkomitmen memastikan penanganan insiden berlangsung cepat dan terkoordinasi serta terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
 

(Feby Novalius)

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