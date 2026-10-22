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KMP Batumandi Tenggelam, ASDP Siapkan Operasi Salvage untuk Pengangkatan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:57 WIB
KMP Batumandi Tenggelam, ASDP Siapkan Operasi Salvage untuk Pengangkatan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bergerak cepat menangani insiden tenggelamnya KMP Batumandi di perairan sekitar Pelabuhan Merak. (Foto: Okezone.com/ASDP)
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JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bergerak cepat menangani insiden tenggelamnya KMP Batumandi di perairan sekitar Pelabuhan Merak pada Rabu (21/10/2026) malam. ASDP berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengamankan lokasi, menangani dampak insiden, serta mempersiapkan proses penanganan kapal dengan mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pelayaran.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan perusahaan segera mengoordinasikan penanganan KMP Batumandi bersama instansi berwenang dan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan dapat dipersiapkan secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.

“Sejak insiden terjadi, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat langkah penanganan KMP Batumandi. Fokus kami adalah memastikan pengamanan lokasi, penanganan dampak insiden, serta persiapan penanganan kapal berjalan secara terkoordinasi dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap langkah dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran,” ujar Heru, Kamis (22/10/2026).

Untuk mengamankan lokasi, tim terkait telah memasang buoy atau pelampung penanda di sekitar area kapal yang tenggelam pada Rabu sore. Pemasangan tersebut bertujuan membantu mengidentifikasi lokasi kapal sekaligus meminimalkan risiko bagi aktivitas pelayaran di sekitarnya.

Selain itu, pemasangan oil boom juga telah dilakukan untuk membantu membatasi penyebaran minyak di permukaan air sebagai bagian dari upaya penanganan dampak insiden.

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