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Air Laut Surut Picu Antrean Kendaraan hingga 5 Km di Pelabuhan Ketapang, 27 Kapal Dikerahkan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |09:05 WIB
Air Laut Surut Picu Antrean Kendaraan hingga 5 Km di Pelabuhan Ketapang, 27 Kapal Dikerahkan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 27 kapal untuk mengurai antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang. (Foto: Okezone.com/ASDP)
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JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 27 kapal untuk mengurai antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, akibat air laut surut di perairan Selat Bali yang memengaruhi proses sandar kapal. Hingga Sabtu (14/11/2026) pukul 16.45 WIB, antrean kendaraan menuju pelabuhan tersebut berangsur menyusut menjadi sekitar 5 kilometer.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, kondisi pasang surut air laut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran operasional penyeberangan, terutama pada proses sandar kapal di dermaga tertentu. Karena itu, ASDP menyesuaikan pola operasional dengan kondisi perairan dan kesiapan armada.

"Perubahan kondisi alam merupakan faktor yang harus kami antisipasi dalam pengelolaan layanan penyeberangan. Karena itu, kesiapan armada, fleksibilitas pola operasional, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pelayanan tetap berjalan," ujar Heru.

General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menjelaskan, dari total 27 kapal yang dioperasikan, sebanyak 26 kapal merupakan armada reguler dan satu kapal perbantuan, yakni KMP Dharma Kencana IX.

"ASDP fokus memperkuat pengendalian operasional agar kepatuhan layanan kapal terhadap jadwal time table keberangkatan yang ditetapkan regulator terus terjaga," kata Media.

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