Kronologi KMP Batumandi Terbakar Saat Hendak Sandar di Pelabuhan Merak

KMP Batumandi mengalami kebakaran saat melakukan olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak. (Foto: Okezone.com/x)

JAKARTA — KMP Batumandi mengalami kebakaran saat melakukan olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa sore.

Sebelumnya, kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Petugas di darat kemudian melihat percikan api di bagian buritan kapal sekitar pukul 16.15 WIB.

Setelah insiden tersebut, petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta kepolisian melakukan penanganan. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi pada pukul 17.05 WIB.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan instansi terkait untuk mendukung penanganan insiden serta memastikan keselamatan seluruh pihak.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak berwenang. ASDP menyatakan akan mendukung proses pemeriksaan dan menyampaikan perkembangan informasi lebih lanjut berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), ASDP menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama dalam setiap layanan penyeberangan. Perseroan juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan insiden berlangsung cepat dan terkoordinasi.

(Feby Novalius)

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