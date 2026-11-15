127,78 Juta Orang Diprediksi Bepergian Saat Nataru, Kesiapan Kapal Diperketat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan sebanyak 127,78 juta orang akan melakukan perjalanan ke luar kota selama periode Natal . (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan sebanyak 127,78 juta orang akan melakukan perjalanan ke luar kota selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Jumlah tersebut setara dengan 44,49 persen dari total penduduk Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Nataru 2026/2027 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, angka tersebut meningkat 6,93 persen dibandingkan proyeksi pergerakan masyarakat pada periode Nataru 2025/2026. Dari total proyeksi tersebut, sekitar 2,63 juta orang atau 2,06 persen diperkirakan menggunakan angkutan laut.

Sementara itu, angkutan penyeberangan diproyeksikan melayani sekitar 3,75 juta orang atau 2,94 persen dari total pelaku perjalanan.

Mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mulai memperketat pengawasan terhadap kesiapan armada kapal penumpang yang akan beroperasi selama periode Nataru.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di sejumlah wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026.

Di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, uji petik dilaksanakan pada 11-13 November 2026 terhadap tiga kapal, yakni KMP Dharma Ferry 3, KM Sabuk Nusantara 85, dan KM Dobonsolo.

Ketiga kapal tersebut dioperasikan oleh Dharma Lautan Nusantara dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiganya dinyatakan laik laut.

Meski demikian, tim pemeriksa menemukan sejumlah aspek keselamatan yang perlu ditindaklanjuti oleh operator kapal.

Temuan tersebut meliputi kondisi dan kelengkapan alat keselamatan, sistem komunikasi dan navigasi, perangkat pemadam kebakaran, fasilitas keselamatan penumpang, serta sejumlah peralatan kapal lainnya.