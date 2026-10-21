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Saham MNC Group Kompak Menguat, IPTV-BHIT hingga KPIG Meroket

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |17:18 WIB
Saham MNC Group Kompak Menguat, IPTV-BHIT hingga KPIG Meroket
Saham MNC Group Kompak Menguat, IPTV-BHIT hingga KPIG Meroket (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Saham-saham emiten MNC Group kompak menguat pada penutupan perdagangan hari ini Rabu (21/10/2026), menyusul penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 0,94 persen ke level 5.328. 

Berdasarkan data perdagangan hingga bel penutupan, saham PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) memimpin penguatan dengan kenaikan 26,32 persen, disusul PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) yang turut terkerek dua digit. 

IPTV ditutup pada level Rp24 per saham, naik Rp5 dibandingkan harga sebelumnya Rp19. Sepanjang perdagangan, saham IPTV sempat menyentuh level tertinggi Rp25 dan terendah Rp18, dengan volume transaksi mencapai 63,35 juta saham dan nilai transaksi Rp1,408 miliar.

Sementara itu, saham BHIT menguat 11,11 persen ke level Rp20 per saham dari sebelumnya Rp18. Saham perusahaan tersebut mencatatkan volume perdagangan 65,92 juta saham dengan nilai transaksi Rp1,238 miliar.

Penguatan juga terjadi pada saham KPIG yang naik 10,71 persen ke level Rp31 per saham. Saham MNC Tourism Indonesia tersebut bergerak pada rentang Rp27 hingga Rp32, dengan volume perdagangan mencapai 551,9 juta saham dan nilai transaksi sebesar Rp16,16 miliar.

 

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