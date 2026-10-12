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Isu Tak Pengaruhi Fundamental Bagus, Direktur Reliance: Saham MNC Group Bakal Rebound Besar!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |08:00 WIB
Isu Tak Pengaruhi Fundamental Bagus, Direktur Reliance: Saham MNC Group Bakal Rebound Besar!
Isu Tak Pengaruhi Fundamental Bagus, Direktur Reliance: Saham MNC Group Bakal Rebound Besar!
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JAKARTA - Kinerja saham milik MNC Group dinilai memiliki prospek yang menjanjikan untuk mengalami rebound dari posisinya saat ini. 

Peluang ini terbuka lebar seiring dengan besarnya potensi dari transformasi bisnis digital perseroan dan langkah koreksi pasar yang dinilai sudah cukup terbatas.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengungkapkan daya tarik lini bisnis digital dan fundamental operasional masih menjadi motor utama penggerak kinerja ke depan.

"Kalau melihat dari harga saat ini, peluang untuk rebound ada," kata Reza, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Reza, salah satu pilar penguat bisnis MNC Group terletak pada unit digitalnya, yakni PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) yang sukses beradaptasi di tengah pergeseran pola konsumsi media masyarakat dari free to air ke platform digital. 

Akselerasi lanjutan di sektor digital ini diyakini mampu mendorong performa keseluruhan grup menjadi semakin solid.

"Di era digital saat ini, ada perubahan pola tontonan masyarakat dari free to air menjadi digital. Di grup MNC sudah ada MSIN yang bergerak di bidang digital dan mencatatkan kinerja yang baik," ujarnya.

 

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