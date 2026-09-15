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Angela Tanoesoedibjo Ungkap Daftar Kekuatan Kolaborasi MNCN dan Republikorp

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:12 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Daftar Kekuatan Kolaborasi MNCN dan Republikorp
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Daftar Kekuatan Kolaborasi MNCN dan Republikorp
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JAKARTA - CEO iNews Media Group (IMG) sekaligus Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo membeberkan daftar kekuatan utama dalam kolaborasi strategis antara PT Republik Media Anak Bangsa (RMAB) dari Republikorp Group, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan PT Sinar Terang Abadi (STA).

Menurut Angela, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sekaligus mempercepat transformasi ekosistem media, khususnya di sektor berita dan olahraga.

“Kerja sama strategis ini merupakan langkah penting dalam memperkuat dan mempercepat transformasi ekosistem media berita dan olahraga kami,” ujar Angela, Jakarta, Senin (14/9/2026).

1. Peta Kekuatan Kolaborasi

Angela menjelaskan kolaborasi ini menggabungkan berbagai kekuatan utama, mulai dari jaringan nasional yang luas, kapabilitas produksi konten, hingga dukungan teknologi digital dan distribusi lintas platform.

Melalui sinergi tersebut, MNCN dan Republikorp menargetkan dapat menghadirkan informasi yang semakin relevan, kredibel, serta mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

 

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