IHSG di 6.000, Analis: Saham MNC Group Bakal Menguat Ditopang Monetisasi Digital dan Ekspansi Bisnis

JAKARTA - Pergerakan saham-saham di bawah naungan MNC Group menawarkan berbagai peluang investasi menarik berdasarkan kekuatan fundamental dan potensi ekspansi.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai para pemodal dapat mengoptimalkan momentum ini dengan mencermati diferensiasi prospek bisnis masing-masing lini usaha.

Nafan mengatakan bahwa sektor media yang menjadi pilar utama grup memiliki landasan yang solid untuk berkembang, terutama melalui percepatan monetisasi konten digital serta peningkatan efisiensi operasional guna memacu pendapatan dan profitabilitas perseroan.

“Kalau dari sisi strategi, investor sebaiknya mencermati perbedaan prospek fundamental setiap emiten. Dari MNC saja misalkan, misalnya ini berdasarkan prospek bisnis media, perlu dievaluasi,” kata Nafan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Meskipun dinamika pasar sempat membayangi pergerakan harga saham sepanjang 2026, khususnya pasca penyesuaian batas harga minimum Rp1 per 8 September, Nafan memandang dinamika tersebut sekaligus membuka fleksibilitas penyesuaian harga bagi investor untuk mengidentifikasi titik masuk yang rasional pada emiten seperti BABP, BCAP, BHIT, IPTV hingga KPIG.

“Untuk saham Grup MNC, saya melihat prospeknya itu cenderung mix,” tambahnya.

Secara spesifik, Nafan menggarisbawahi sejumlah pilar emiten yang memiliki katalis positif untuk mendongkrak kinerja keuangan ke depan.

Pada sektor properti dan pariwisata, PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) berpotensi memacu laju pendapatan seiring dengan berjalannya realisasi ekspansi dan kinerja bisnis pariwisata.

Sementara itu, pada pilar jasa keuangan, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) memiliki ruang pertumbuhan dari sisi perbaikan kualitas aset, penyaluran kredit, permodalan dan profitabilitas.

Adapun, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan prospek dari sisi tata kelola struktur utang yang terukur serta kemampuan menghasilkan ekuitas secara berkelanjutan.