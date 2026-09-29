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Saham MNC Group Rebound, KPIG, MNCN hingga MSIN Meroket

Aldo Fernando , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |15:43 WIB
Saham MNC Group Rebound, KPIG, MNCN hingga MSIN Meroket
Saham-saham emiten MNC Group menguat pada perdagangan Selasa (29/9/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA — Saham-saham emiten MNC Group menguat pada perdagangan Selasa (29/9/2026).

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga pukul 15.00 WIB, saham PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) meningkat 18,60 persen menjadi Rp51 per saham.

Saham PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) menguat 18,18 persen menjadi Rp208 per saham. Saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) naik 8,47 persen menjadi Rp128, sementara saham PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menguat 8,11 persen menjadi Rp80.

Saham PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) naik 4,35 persen menjadi Rp24, saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) terapresiasi 2,17 persen menjadi Rp47, dan saham PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menghijau 5 persen menjadi Rp21.

Dari sisi likuiditas, KPIG mencatat transaksi terbesar di antara emiten grup dalam data tersebut, dengan volume 1,3 miliar saham dan nilai transaksi Rp56,7 miliar.

Disusul MSIN dengan nilai transaksi Rp25,0 miliar, MNCN Rp21,6 miliar, BMTR Rp19,8 miliar, dan BABP Rp17,5 miliar.

(Feby Novalius)

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Topik Artikel :
MSKY BHIT IPTV BMTR MNCN MSIN KPIG
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