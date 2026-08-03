MNC Tourism (KPIG) Raup Pendapatan Rp1,1 Triliun di Semester I-2026, Naik 15 Persen

JAKARTA - PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) melaporkan kinerja keuangan untuk periode semester pertama tahun 2026, KPIG mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 15,5% year-on-year (yoy), dari Rp963,9 miliar menjadi Rp1,1 triliun pada akhir Juni 2026.

Pertumbuhan pendapatan KPIG sepanjang semester I-2026 ditopang oleh bisnis hospitality yang mencakup hotel, resor, dan golf, dengan kenaikan pendapatan sebesar 22,2% yoy menjadi sebesar Rp570,7 miliar, memberikan kontribusi 51,3% terhadap total pendapatan KPIG.

Di samping itu, pendapatan Perseroan dari manajemen properti dan jasa lainnya, apartemen dan properti lainnya, serta sewa ruangperkantoran tercatat sebesar Rp542,4 miliar per 30 Juni 2026, atau meningkat 9,1% yoy

Pada semester I-2026, KPIG mencetak EBITDA sebesar Rp162,2 miliar dengan marjin EBITDA 14,6%. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp341,3 miliar dengan marjin laba bersih mencapai 30,7%.

Posisi neraca keuangan Perseroan tetap solid, dengan total aset pada semester I-2026 menyentuh Rp36,7 triliun atau meningkat 1,9% dibanding posisi sepanjang 2025. Total liabilitas per akhir Juni 2026 menurun 6,7% dibandingkan akhir Desember 2025 menjadi Rp6,7 triliun. Sementara itu, total ekuitas per 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp29,9 triliun, meningkat 4,0% dari posisi akhir tahun 2025.

Update Bisnis

Melanjutkan momentum positif dari kuartal pertama 2026, MNC Tourism berhasil mengeksekusi serangkaian inisiatif strategis dan meraih berbagai pengakuan prestisius di tingkat nasional maupun internasional.