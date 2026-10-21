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BI Diumumkan Suku Bunga Acuan Lebih Awal Hari Ini, Cek Jadwalnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |09:01 WIB
BI Diumumkan Suku Bunga Acuan Lebih Awal Hari Ini, Cek Jadwalnya
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memajukan jadwal pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan (RDGB) periode Oktober 2026 yang berlangsung pada hari ini, Rabu (21/10/2026). Konferensi pers penetapan kebijakan moneter tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.30-14.30 WIB, lebih awal dari biasanya yang kerap digelar menjelang sore hari.

Pergeseran waktu pengumuman ini tergolong momen langka yang jarang terjadi dalam pelaksanaan RDGB rutin bank sentral. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal tersebut dilakukan khusus untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pimpinan BI.

"Penyesuaian waktu dilakukan semata-mata mempertimbangkan pengaturan agenda kedinasan Gubernur Bank Indonesia," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya ke awak media, Rabu (21/10/2026).

Pelaksanaan konferensi pers yang diajukan ini sangat dinanti para pelaku pasar keuangan. Investor dan pelaku industri menantikan sinyal bauran kebijakan BI dalam merespons volatilitas nilai tukar rupiah serta dinamika ketidakpastian pasar global terkini.

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan BI akan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75 persen.

 

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