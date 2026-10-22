Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Mandiri Buyback 91,75 Juta Saham, Setoran Dividen 2026 Rp50,6 Triliun 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |17:04 WIB
Bank Mandiri Buyback 91,75 Juta Saham, Setoran Dividen 2026 Rp50,6 Triliun 
Bank Mandiri Buyback 91,75 Juta Saham, Setoran Dividen 2026 Rp50,6 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) merealisasikan komitmen imbal hasil bagi para pemegang saham melalui pengucuran dividen jumbo serta program pembelian kembali (buyback) saham sepanjang tahun 2026. Sepanjang kalender 2026, total nilai dividen yang dialokasikan Bank Mandiri mencapai sekitar Rp50,63 triliun.

Jumlah tersebut mencakup dividen tahun buku 2025 senilai Rp44,47 triliun serta dividen interim tahun buku 2026 yang dikucurkan sebesar Rp6,16 triliun.

Selain dividen, perseroan telah merampungkan buyback sebanyak 91,75 juta saham. Saham hasil buyback tersebut kemudian dialihkan melalui Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan pada 24–29 Juni 2026 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meningkatkan produktivitas serta rasa memiliki pegawai.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini menjelaskan bahwa eksekusi dividen interim menjadi wujud apresiasi atas kepercayaan investor sekaligus bukti kuatnya kemampuan pencetakan laba perseroan.

“Kami ingin pemegang saham dapat menikmati hasil kinerja Bank Mandiri lebih awal melalui dividen interim. Besarannya tetap memperhatikan kebutuhan modal untuk ekspansi dan mengantisipasi risiko, sehingga Bank Mandiri dapat terus mengembangkan bisnis dan menghasilkan laba yang mendukung imbal hasil berkelanjutan bagi pemegang saham,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Realisasi dividen dan buyback ini berjalan selaras dengan pertumbuhan kinerja operasional perseroan. Hingga Agustus 2026, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only menembus Rp1.592 triliun, atau tumbuh 17,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238448/dirut_bank_mandiri-Fkaq_large.jpg
Ini Pengakuan Dirut Bank Mandiri Usai Buka Blokir Rekening Botok Rp80,9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238434/bank_mandiri-qebG_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Botok 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238333/bank_mandiri-OoN2_large.jpg
Alasan Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Botok Hari Ini Jelang Demo 27 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238297/rekening_bank-Td0W_large.jpg
Bank Mandiri Tak Bisa Blokir Rekening Tanpa Permintaan Aparat Penegak Hukum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238317/qodari-EiDp_large.jpg
Qodari Buka Suara soal Pemblokiran Rekening Bank Mandiri AMPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238266/atm-n72I_large.jpg
Rekening AMPB Diblokir Sementara, Bukan Keputusan Sepihak Bank
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement