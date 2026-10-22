Bank Mandiri Buyback 91,75 Juta Saham, Setoran Dividen 2026 Rp50,6 Triliun

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) merealisasikan komitmen imbal hasil bagi para pemegang saham melalui pengucuran dividen jumbo serta program pembelian kembali (buyback) saham sepanjang tahun 2026. Sepanjang kalender 2026, total nilai dividen yang dialokasikan Bank Mandiri mencapai sekitar Rp50,63 triliun.

Jumlah tersebut mencakup dividen tahun buku 2025 senilai Rp44,47 triliun serta dividen interim tahun buku 2026 yang dikucurkan sebesar Rp6,16 triliun.

Selain dividen, perseroan telah merampungkan buyback sebanyak 91,75 juta saham. Saham hasil buyback tersebut kemudian dialihkan melalui Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan pada 24–29 Juni 2026 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meningkatkan produktivitas serta rasa memiliki pegawai.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini menjelaskan bahwa eksekusi dividen interim menjadi wujud apresiasi atas kepercayaan investor sekaligus bukti kuatnya kemampuan pencetakan laba perseroan.

“Kami ingin pemegang saham dapat menikmati hasil kinerja Bank Mandiri lebih awal melalui dividen interim. Besarannya tetap memperhatikan kebutuhan modal untuk ekspansi dan mengantisipasi risiko, sehingga Bank Mandiri dapat terus mengembangkan bisnis dan menghasilkan laba yang mendukung imbal hasil berkelanjutan bagi pemegang saham,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Realisasi dividen dan buyback ini berjalan selaras dengan pertumbuhan kinerja operasional perseroan. Hingga Agustus 2026, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only menembus Rp1.592 triliun, atau tumbuh 17,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).