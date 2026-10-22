BI Prediksi Kredit Baru Meningkat di Kuartal IV-2026

Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyaluran kredit baru meningkat pada kuartal IV 2026. (Foto: Okezone.com/Bank Indonesia)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyaluran kredit baru meningkat pada kuartal IV 2026. Hal ini tecermin dari hasil Survei Perbankan BI yang menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru mencapai 91,31%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal III 2026 sebesar 90,08% dan kuartal IV 2025 sebesar 88,92%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan peningkatan prakiraan penyaluran kredit baru tersebut sejalan dengan standar penyaluran kredit yang diperkirakan semakin longgar. Kondisi ini tecermin dari penurunan Indeks Lending Standard (ILS).

"ILS pada triwulan III 2026 sebesar 0,28 dan diprakirakan kembali menurun pada triwulan IV 2026 sebesar 0,15," ujar Denny dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Menurut BI, pelonggaran standar penyaluran kredit tersebut antara lain mencakup aspek plafon kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, dan persyaratan administrasi.

BI juga memperkirakan baki debet kredit atau outstanding kredit terus tumbuh hingga akhir 2026. Prospek kondisi ekonomi yang tetap positif dan risiko penyaluran kredit yang terjaga menjadi faktor pendukung pertumbuhan tersebut.