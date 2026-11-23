Rupiah Menguat 0,42 Pesen, BI Sebut Inflows SRBI dan Sentimen MSCI Jadi Penopang

Nilai tukar rupiah menguat 0,42 persen ke level Rp18.194 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (23/11/2026) pukul 13.38 WIB. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah menguat 0,42 persen ke level Rp18.194 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (23/11/2026) pukul 13.38 WIB. Penguatan tersebut terjadi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatnya sikap hati-hati investor terhadap aset berisiko.

Bank Indonesia (BI) menilai stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga dan menunjukkan kecenderungan menguat. Kondisi tersebut didukung oleh masuknya aliran modal asing (portfolio inflows), optimalisasi instrumen pengelolaan likuiditas valuta asing, serta sentimen positif dari pasar keuangan domestik.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan salah satu faktor yang menopang penguatan rupiah adalah derasnya aliran modal asing dari hasil lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada pekan lalu. Nilai aliran modal tersebut tercatat menembus lebih dari USD1 miliar.

“Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga dan cenderung menguat, di tengah meningkatnya sikap hati-hati investor (risk-off) dan ketidakpastian pasar global yang masih tinggi,” tulis Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/11/2026).

Selain aliran modal asing, BI juga mengoptimalkan instrumen lindung nilai (hedging) untuk menjaga stabilitas pasar valuta asing. Instrumen tersebut meliputi transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), yang disertai pemberian insentif bagi pelaku pasar.