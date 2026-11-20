Neraca Pembayaran Indonesia Surplus USD100 Juta di Kuartal III-2026

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus USD100 Juta di Kuartal III-2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2026 mencatat surplus sebesar USD0,1 miliar, setelah mencatat defisit USD0,9 miliar pada kuartal sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, surplus NPI tersebut ditopang terutama oleh penurunan defisit transaksi berjalan seiring meningkatnya surplus neraca perdagangan barang nonmigas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas.

“Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2026 mencatat surplus 0,1 miliar dolar AS, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit 0,9 miliar dolar AS,” kata Denny dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Transaksi modal dan finansial tetap mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa meningkat menjadi USD146,3 miliar pada akhir September 2026.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Untuk transaksi berjalan mencatat defisit USD2 miliar atau 0,5 persen dari PDB dari sebelumnya mencatat defisit USD12,6 miliar atau 3,4 persen dari PDB di kuartal II 2026.

“Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang didukung oleh meningkatnya ekspor nonmigas seiring kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia,” ungkap Denny.

Defisit neraca perdagangan migas juga menurun sejalan dengan lebih rendahnya impor minyak dan gas. Defisit neraca jasa menyempit seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Defisit neraca pendapatan primer juga menurun seiring dengan lebih rendahnya pembayaran imbal hasil investasi asing.

Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan realisasi pada kuartal II 2026

Transaksi modal dan finansial pada kuartal III 2026 tetap mencatat surplus sebesar USD2,1 miliar.

Perkembangan ini dipengaruhi investasi langsung yang mencatatkan surplus sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik.

Investasi lainnya juga mencatat surplus setelah pada kuartal II 2026 tercatat defisit, ditopang terutama oleh penarikan neto kas dan simpanan di luar negeri oleh residen.