Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Pembayaran Indonesia Defisit USD9,1 Miliar, Cadangan Devisa Terjaga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |15:01 WIB
Neraca Pembayaran Indonesia Defisit USD9,1 Miliar, Cadangan Devisa Terjaga
Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit sebesar USD9,1 miliar pada kuartal I-2026. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit sebesar USD9,1 miliar pada kuartal I-2026. Sementara itu, kinerja transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan hal tersebut berdasarkan transaksi modal dan finansial yang mencatat defisit namun tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Dengan perkembangan tersebut, NPI pada triwulan I-2026 mencatat defisit 9,1 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” kata Ramdan dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Adapun posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Untuk transaksi berjalan, tercatat defisit USD4,0 miliar atau 1,1 persen dari PDB pada kuartal I-2026 setelah pada kuartal IV-2025 mencatat defisit USD2,5 miliar atau 0,7 persen dari PDB.

Neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220089//rupiah-Hmj1_large.jpg
Masyarakat Jangan Panic Buying Meski Rupiah Anjlok ke Rp17.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219717//grafik-mEz2_large.jpg
Suku Bunga BI Naik Jadi 5,25 Persen, Begini Respons BRI dan BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219657//bank_indonesia-KLFr_large.jpg
BI Naikkan Bunga SRBI, Aliran Modal Asing Kembali Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219647//bi-D6jG_large.jpg
BI Batasi Pembelian Valas Tunai Mulai Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219632//gubernur_bi-aVns_large.jpg
BI Naikkan BI Rate Jadi 5,25 Persen, Ini Dampak ke Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219472//bank_indonesia-ZQU6_large.jpg
Rupiah Tertekan ke Rp17.719, BI Dinilai Perlu Naikkan Suku Bunga ke 5%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement