4 Fakta Suku Bunga Naik ke 6 Persen

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis point ke level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 17-18 November 2026.

Berikut fakta-fakta suku bunga naik 6 persen yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/11/2026).

1. Naikkan Suku Bunga

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, sejalan dengan BI Rate, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility naik ke level 6,75 persen.

"Maka Rapat Gewan Gubernur Bank indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan November 2026 di Jakarta.

2. Perkuat Stabilisasi Tukar Rupiah

Keputusan menaikkan BI rate ke level 6 persen ini dinilai Destry sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran 2,5±1 persen.