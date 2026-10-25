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Minat Investor pada Saham AS Melonjak 68 Persen, Nvidia dan Apple Diburu

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |12:25 WIB
Minat Investor pada Saham AS Melonjak 68 Persen, Nvidia dan Apple Diburu
Minat investor terhadap saham dan exchange-traded fund (ETF) Amerika Serikat (AS) dalam bentuk token digital meningkat pada kuartal III-2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Minat investor terhadap saham dan exchange-traded fund (ETF) Amerika Serikat (AS) dalam bentuk token digital meningkat pada kuartal III-2026. Jumlah pengguna yang membeli aset tersebut naik 68% dibandingkan kuartal sebelumnya, diikuti kenaikan jumlah trader aktif dan volume transaksi.

Berdasarkan data perusahaan, jumlah trader aktif meningkat 64% secara kuartalan, sedangkan jumlah transaksi tumbuh 55% dan volume perdagangan naik 51%. Sejumlah saham perusahaan teknologi AS mencatatkan pertumbuhan jumlah pembeli tertinggi, termasuk Nvidia, Apple, dan Alphabet.

"Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya aktivitas pengguna dalam memperdagangkan saham dan ETF tertokenisasi. Namun, pertumbuhan aktivitas perdagangan tidak serta-merta mencerminkan keuntungan yang diperoleh investor," ujar 
Presiden Direktur Pintu Kemana Saja Andy Putra, Minggu (25/10/2026). 

Nvidia dan Apple Catat Kenaikan Jumlah Pembeli

Saham Nvidia (NVDAX) mencatatkan kenaikan jumlah pembeli sebesar 224% pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Apple (AAPLX) menyusul dengan pertumbuhan 212%, diikuti Alphabet (GOOGLX) sebesar 131% dan Robinhood (HOODX) sebesar 118%.

Dari sisi volume perdagangan, aset tertokenisasi Meta (METAX) mencatatkan kenaikan lebih dari 230%. Sementara itu, jumlah pembeli SPDR Gold ETF meningkat lebih dari 170%, yang mengindikasikan bertambahnya minat pengguna terhadap instrumen yang memberikan eksposur terhadap emas.

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Topik Artikel :
Pasar Saham Kripto Bitcoin Saham ETF
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