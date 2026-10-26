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IHSG Diprediksi Bergerak Terbatas Pekan Ini, Kinerja Bank dan FOMC Jadi Sorotan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |07:32 WIB
IHSG Diprediksi Bergerak Terbatas Pekan Ini, Kinerja Bank dan FOMC Jadi Sorotan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak terbatas pada perdagangan pekan ini. (Foto :Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak terbatas pada perdagangan pekan ini. Indeks diperkirakan menguji level support di 5.185 dan resistance di 5.563.

"Sepekan ke depan, kami memperkirakan pergerakan IHSG mulai terbatas dengan support 5.185 dan resistance 5.563," ujar Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, Senin (26/10/2026).

Menurut Herditya, terdapat tiga sentimen utama yang akan memengaruhi pergerakan IHSG sepanjang pekan ini. Ketiganya meliputi rilis laporan keuangan kuartalan emiten perbankan, perkembangan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, serta arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

Pertama, pelaku pasar menantikan rilis laporan keuangan kuartalan sejumlah emiten perbankan besar. Kinerja sektor perbankan diharapkan dapat menopang pergerakan IHSG di tengah terbatasnya ruang penguatan indeks.

"Adanya rilis kinerja emiten-emiten perbankan, di mana dari sisi kinerja masih cenderung moderat, tetapi diharapkan bisa memperbaiki pergerakan IHSG," ungkap Herditya.

Kedua, investor mencermati perkembangan evaluasi MSCI terhadap ekosistem pasar modal Indonesia. Selain itu, pelaku pasar memantau langkah strategis organisasi regulator mandiri atau Self-Regulatory Organizations (SRO) dalam merespons isu tersebut.

"Pasar masih mencermati dan memantau perkembangan MSCI terhadap Indonesia serta kinerja SRO, apakah akan cenderung menjadikan sentimen positif ke depannya," tambah Herditya.

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