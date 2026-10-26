Danantara Pastikan Merger BUMN Dongkrak Laba Bersih hingga Rp360 Triliun

JAKARTA - Danantara Indonesia memastikan gelombang konsolidasi dan merger BUMN yang tengah berjalan berujung pada lonjakan signifikan laba bersih korporasi pelat merah. Lewat perampingan portofolio dan pembenahan model bisnis, laba bersih konsolidasi BUMN tahun ini ditargetkan mampu menembus angka Rp360 triliun atau melampaui 20 miliar dolar AS secara riil.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menekankan soal restrukturisasi korporasi ini dirancang agar integrasi entitas pelat merah mampu mengikis beban inefisiensi yang selama ini menggerus profitabilitas perseroan.

"Kini seluruh BUMN berada dalam lintasan kinerja yang sangat positif. Tahun ini, kami menargetkan laba bersih konsolidasi BUMN mencapai Rp360 triliun atau lebih dari 20 miliar dolar AS secara murni dan benar," ujar Dony dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF), di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Dony menyoroti soal lonjakan profitabilitas tersebut bertumpu pada agenda konsolidasi besar-besaran terhadap sekitar 200 perusahaan yang dilebur berdasarkan kesamaan lini bisnis.

Penataan ini mencakup peleburan 23 kawasan industri menjadi satu entitas, lima pengelola manajemen aset/investasi menjadi satu, serta penggabungan 60 rumah sakit BUMN ke dalam satu induk perusahaan.

Selain itu, 120 hotel pelat merah disatukan di bawah satu payung usaha, 16 perusahaan asuransi diperas menjadi tiga entitas untuk asuransi jiwa, umum, dan kredit, serta perusahaan sekuritas dirampingkan menjadi dua entitas, di mana prosesnya ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Integrasi skala besar tersebut diimbangi dengan perombakan mendasar pada sistem penetapan harga produk komoditas strategis demi mempertebal marjin usaha. Dony mencontohkan bagaimana penghapusan skema biaya lama pada industri pupuk berhasil melipatgandakan keuntungan bersih dalam waktu singkat.