KCI Buka Suara soal Kepulan Asap di KRL Jakarta Kota

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) buka suara soal terjadinya insiden kepulan asap tebal yang terjadi pada salah satu rangkaian KRL di stasiun Jakarta Kota, Selasa Sore (27/10/2026), sekitar pukul 17.52 WIB.

Kondisi tersebut sontak membuat kepanikan pada pengguna KRL di jam pulang kerja itu, hingga berhamburan di peron sekaligus berlari menjauh dari pusat kepulan asap tersebut.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan kepulan asap yang membuat panik para penumpang itu disebabkan oleh percikan api pada pantograf salah satu kereta Commuter Line nomor 1378 relasi Jakarta Kota–Bogor.

"Petugas terkait sudah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan awal pada sarana dan prasarana," ucap Leza dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Leza mengatakan, petugas juga telah berkoordinasi dengan petugas teknis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendala sarana dan prasarana di Stasiun Jakarta Kota.

KAI Commuter melakukan pengaturan pelayanan agar pengguna tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Sebagai langkah penanganan, pengguna Commuter Line No.1378 dialihkan ke perjalanannya ke Commuter Line No.1380 relasi Jakarta Kota–Bogor yang berangkat dari jalur sebelas Stasiun Jakarta Kota.

"Pada pukul 19.07 WIB rangkaian Commuter Line No.1387 diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Kota untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan," jelas Leza.