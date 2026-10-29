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Anak-Anak Keracunan MBG, Kepala BGN Sudaryono: Hancur Hatiku

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |14:33 WIB
Anak-Anak Keracunan MBG, Kepala BGN Sudaryono: Hancur Hatiku
Anak-Anak Keracunan MBG, Kepala BGN Sudaryono: Hancur Hatiku (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku sangat terpukul dan hancur hatinya setiap kali mendapati laporan anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Baginya, menyaksikan para penerima manfaat jatuh sakit merupakan beban emosional terberat selama 100 hari pertama memimpin BGN, terlebih ia juga merasakan kekhawatiran mendalam yang sama sebagai seorang kepala keluarga.

"Selama saya jadi Kepala BGN 100 hari ini, adalah aku enggak bisa lihat orang sakit karena MBG. Hancur hatiku," kata Sudaryono dalam acara evaluasi MBG di Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Keprihatinan tersebut mendorong BGN memantau secara ketat indikator keamanan pangan internasional melalui Index Per Million Serving (IPMS), yakni tolok ukur rasio insiden sakit perut per satu juta porsi sajian. 

Berdasarkan data pembanding global, risiko insiden di Amerika Serikat tercatat nyaris nol di level 0,1 kasus per satu juta porsi, Jepang sekitar 1 kasus, dan Uni Eropa di angka 1,3 kasus, sedangkan catatan Indonesia yang sempat bertengger di level 5,3 pada Januari 2025 kini berangsur ditekan dari 3,9 pada periode Januari-Juli menjadi 3,6 sepanjang Juli hingga Oktober.

"Skor kita saat ini masih di kisaran 3,6 dan itu relatif tinggi, sehingga kami menargetkan bisa mencapai level nol seperti di Amerika tanpa ada satu anak pun yang sakit," kata Sudaryono.

Mengacu pada hasil investigasi lapangan, Sudaryono menegaskan bahwa keamanan hidangan MBG bertumpu mutlak pada kedisiplinan pengaturan waktu pengolahan dan temperatur makanan. 

Bakteri pembusuk berkembang biak sangat agresif pada rentang suhu bahaya antara 5 hingga 60 derajat Celsius, sehingga hidangan wajib disajikan panas di atas 60 derajat atau disimpan dingin di bawah 5 derajat guna mencegah insiden fatal seperti di Karo, di mana ikan mentah dibiarkan pada suhu ruangan lebih dari 12 jam akibat lemari pembeku tidak muat.

"Makanan itu intinya hanya urusan waktu dan suhu, jika dibiarkan terlalu lama di rentang lima sampai enam puluh derajat pasti basi dan meracuni orang," tegasnya.

 

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