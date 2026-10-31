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Danantara Tegaskan Tak Ada Dana Sponsor dalam Partisipasi TIME100 Next 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |20:46 WIB
Danantara Tegaskan Tak Ada Dana Sponsor dalam Partisipasi TIME100 Next 2026
Danantara Indonesia menegaskan bahwa partisipasinya dalam TIME100 Next Gala 2026 di New York, Amerika Serikat. (Foto: Okezone.com/Danantara)
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JAKARTA - Danantara Indonesia menegaskan bahwa partisipasinya dalam TIME100 Next Gala 2026 di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (29/10), tidak melibatkan pemberian dana maupun kontribusi finansial dalam bentuk sponsorship.

Danantara juga tidak memiliki keterikatan kontraktual terkait sponsorship dengan penyelenggara acara tersebut.

Penegasan ini disampaikan untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan mengenai pencantuman nama dan logo Danantara Indonesia dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh majalah TIME tersebut.

“Danantara Indonesia tidak memberikan dana sponsorship untuk kegiatan TIME100 Next dan tidak memiliki keterikatan kontrak sponsorship dengan penyelenggara,” demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Danantara menjelaskan bahwa pencantuman logo merupakan bagian dari dukungan in-kind yang diterima Danantara, dengan manfaat berupa eksposur internasional serta kesempatan menjadi pembicara (speakership) dalam sejumlah forum internasional yang diselenggarakan oleh TIME.

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