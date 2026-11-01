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RI Bakal Impor 1 Juta Sapi demi Swasembada Susu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |10:33 WIB
RI Bakal Impor 1 Juta Sapi demi Swasembada Susu
RI Bakal Impor 1 Juta Sapi demi Swasembada Susu (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) merencanakan impor 100 ribu ekor sapi pada 2027 sebagai langkah awal untuk mengejar target swasembada susu nasional. Pemerintah menargetkan jumlah sapi yang didatangkan mencapai 1 juta ekor hingga 2029.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mengatakan, rencana impor tersebut masih dalam tahap konsep di Kementerian Pertanian. Namun, rencana itu merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat populasi sapi perah di dalam negeri.

"Kita nanti tahun 2027 insya Allah ya, ini masih konsep dari Kementerian Pertanian tapi ini juga perintah dari Bapak Presiden, kita mungkin akan impor sapi dulu ya, sapi 100.000 dulu 2027 insya Allah. Target 1 juta mungkin di 2029," ungkap Saleh dalam Rembuk Nasional Pemuda Indonesia (RPNPI) ke-3 di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Dia menyebut, sapi-sapi tersebut rencananya didatangkan dari sejumlah negara, di antaranya Australia, Brasil, dan Meksiko. Jumlah pengadaan akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 1 juta ekor pada 2029.

"Nanti targetnya 1 juta ya dari Australia. Australia, Brasil sama ya Meksiko ya," lanjutnya.

 

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