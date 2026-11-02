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Ini Link Resmi dan Cara Aktivasi Bansos Digital yang Akan Meluncur Mulai 10 November 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |22:35 WIB
Ini Link Resmi dan Cara Aktivasi Bansos Digital yang Akan Meluncur Mulai 10 November 
Bansos Digital (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ini link resmi dan cara aktivasi Bansos Digital yang akan meluncur mulai 10 November. Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) memiliki kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima melalui perlinsos digital. 

Kementerian Sosial (Kemensos) membuka kesempatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pendataan sekaligus memperbarui data penerima bansos agar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Perlinsos Digital tidak hanya digunakan untuk melakukan registrasi ulang penerima bansos yang sudah terdata, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendaftarkan diri.

"Kemudian yang kedua, kita juga membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengajukan diri memperoleh bantuan sosial. Jadi kita meregistrasi ulang, sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk daftar,” kata Gus Ipul.

Meski demikian, pendaftaran melalui Perlinsos Digital tidak serta-merta menjamin seseorang akan menerima bansos. Penentuan kelayakan calon penerima tetap dilakukan melalui sistem berdasarkan data yang dimasukkan.

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