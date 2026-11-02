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MagangHub Batch 3 Ditutup 4 November, Ini Link Pendaftarannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |22:27 WIB
MagangHub Batch 3 Ditutup 4 November, Ini Link Pendaftarannya
Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 agar segera mengajukan lamaran. (Foto: Okezone.com/Kemnaker)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan lulusan perguruan tinggi, lulusan pendidikan profesi, dan penyandang disabilitas yang ingin mengikuti Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 agar segera mengajukan lamaran. Pendaftaran lowongan pemagangan akan ditutup pada 4 November 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, program tersebut memberikan kesempatan bagi lulusan baru dan penyandang disabilitas untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

"Kami mengajak para lulusan baru, baik dari perguruan tinggi maupun pendidikan profesi, serta penyandang disabilitas, untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengasah kemampuannya melalui kesempatan ini," ujar Darmawansyah dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).

Calon peserta dapat melihat daftar lowongan dan mengajukan lamaran sesuai persyaratan melalui portal resmi MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id. Pelamar perlu memperhatikan kualifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing mitra penyelenggara.

Setelah masa pendaftaran berakhir, mitra penyelenggara akan melakukan proses rekrutmen dan mengusulkan calon peserta pada 5-11 November 2026. Selanjutnya, Kemnaker akan melakukan seleksi dan menetapkan peserta pada 12-13 November 2026.

Kemnaker menjadwalkan pengumuman hasil seleksi pada 13 November 2026 melalui portal MagangHub. Peserta yang dinyatakan lolos akan mulai mengikuti program pemagangan pada 16 November 2026.

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, daftar lowongan, dan tahapan Program MagangHub Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 dapat diakses melalui maganghub.kemnaker.go.id.

(Feby Novalius)

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