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Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6 Dibuka, Simak Jadwal dan Tahapannya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |21:19 WIB
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6 Dibuka, Simak Jadwal dan Tahapannya
Pelatihan Vokasi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 6 terhitung sejak 1 hingga 14 Oktober 2026. Program ini disiapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan keahlian serta kompetensi kerja sebelum terjun ke dunia industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa dinamika kebutuhan industri saat ini menuntut setiap individu untuk terus memperbarui kompetensinya. 

Untuk itu, jalur pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen penting dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang selaras dengan tuntutan lapangan pekerjaan.

“Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6, kami ingin membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi kerja. Kami berharap pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” ujar Darmawansyah melalui keterangan resmi, Sabtu (3/10/2026).

Ia menuturkan, peningkatan keahlian harus ditempuh secara berkelanjutan supaya kemampuan tenaga kerja tetap sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Oleh karena itu, para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara optimal.

Darmawansyah pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan registrasi dan memanfaatkan peluang tersebut demi memperkuat kompetensi diri.

 

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Topik Artikel :
Pelatihan Vokasi Vokasi Kemnaker
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