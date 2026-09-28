MagangHub Batch 3 Angkatan II Dibuka, Perusahaan Bisa Daftar Mulai Hari Ini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat menjadi mitra penyelenggara. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat menjadi mitra penyelenggara Program Magang Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan II pada Senin (28/9/2026). Pendaftaran tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan program magang yang mempertemukan perusahaan dengan calon peserta magang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perusahaan mitra berperan penting dalam menyediakan posisi pemagangan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Kesempatan tersebut juga diharapkan dapat mencakup penyandang disabilitas.

"Mulai 28 September, kami membuka pendaftaran bagi perusahaan untuk menjadi mitra penyelenggara MagangHub Batch 3 Angkatan II. Kami mengharapkan calon penyelenggara mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku," ujar Yassierli, Minggu (27/9/2026).

Rangkaian pendaftaran mitra berlangsung bersamaan dengan periode sosialisasi program, yakni 28 September hingga 22 Oktober 2026. Setelah itu, Kemnaker melakukan verifikasi terhadap perusahaan calon mitra hingga 23 Oktober 2026.

Perusahaan yang lolos proses tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai mitra penyelenggara. Kemnaker menjadwalkan penetapan mitra sekaligus penayangan lowongan pemagangan pada 26–27 Oktober 2026.

Dalam pendaftaran Batch 3 Angkatan II ini, perusahaan yang sebelumnya telah merekrut peserta MagangHub dari batch terdahulu menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan.

Yassierli meminta perusahaan yang berminat memperhatikan seluruh persyaratan dan tahapan pendaftaran. Kelengkapan dokumen juga perlu dipersiapkan agar proses verifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan.