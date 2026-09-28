Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MagangHub Batch 3 Angkatan II Dibuka, Perusahaan Bisa Daftar Mulai Hari Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |13:55 WIB
MagangHub Batch 3 Angkatan II Dibuka, Perusahaan Bisa Daftar Mulai Hari Ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat menjadi mitra penyelenggara. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat menjadi mitra penyelenggara Program Magang Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan II pada Senin (28/9/2026). Pendaftaran tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan program magang yang mempertemukan perusahaan dengan calon peserta magang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perusahaan mitra berperan penting dalam menyediakan posisi pemagangan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Kesempatan tersebut juga diharapkan dapat mencakup penyandang disabilitas.

"Mulai 28 September, kami membuka pendaftaran bagi perusahaan untuk menjadi mitra penyelenggara MagangHub Batch 3 Angkatan II. Kami mengharapkan calon penyelenggara mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku," ujar Yassierli, Minggu (27/9/2026).

Rangkaian pendaftaran mitra berlangsung bersamaan dengan periode sosialisasi program, yakni 28 September hingga 22 Oktober 2026. Setelah itu, Kemnaker melakukan verifikasi terhadap perusahaan calon mitra hingga 23 Oktober 2026.

Perusahaan yang lolos proses tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai mitra penyelenggara. Kemnaker menjadwalkan penetapan mitra sekaligus penayangan lowongan pemagangan pada 26–27 Oktober 2026.

Dalam pendaftaran Batch 3 Angkatan II ini, perusahaan yang sebelumnya telah merekrut peserta MagangHub dari batch terdahulu menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan.

Yassierli meminta perusahaan yang berminat memperhatikan seluruh persyaratan dan tahapan pendaftaran. Kelengkapan dokumen juga perlu dipersiapkan agar proses verifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/320/3244553//kerja-7CdD_large.jpg
6 Fakta TKA Banyak Isi Posisi Ini di Dunia Kerja Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243240//maganghub_batch_2-1fyI_large.jpg
MagangHub Batch 2 Angkatan II Dimulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242669//menaker-coV0_large.jpg
Anggaran Kemnaker 2027 Capai Rp6,57 Triliun, Menaker Minta Tambahan Rp8,36 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242648//menaker-87jg_large.png
Anggaran Kemnaker Disetujui Rp6,57 Triliun di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/622/3242334//magang-LhgY_large.jpg
Kemnaker Seleksi Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II, Pengumuman 18 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/622/3241902//kerja-djRw_large.jpg
Masih Ada 81.171 Lowongan Kerja di Karirhub Kemnaker, Waspada Penipuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement