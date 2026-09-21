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MagangHub Batch 2 Angkatan II Dimulai Hari Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |07:42 WIB
MagangHub Batch 2 Angkatan II Dimulai Hari Ini
MagangHub Batch 2 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II Tahun 2026 mulai dilaksanakan pada hari ini Senin (21/9/2026). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap program tersebut dapat memberikan pengalaman kerja yang relevan sekaligus meningkatkan kompetensi peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, pemagangan menjadi salah satu proses bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja.

“Kami berharap program pemagangan dapat menjadi ruang bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi yang dimiliki. Melalui proses pemagangan yang tepat, peserta dapat mengembangkan kompetensi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).

Dia mengatakan peserta perlu mempersiapkan sejumlah hal sebelum menjalani hari pertama pemagangan. Persiapan tersebut antara lain mengecek detail penempatan, memastikan kontak yang didaftarkan tetap aktif, serta menghubungi penyelenggara atau mentor.

Peserta juga diminta menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama mengikuti program dan membaca kembali posisi serta tugas magang yang telah dipilih.

Menurut Darmawansyah, persiapan tersebut penting agar peserta memahami pelaksanaan pemagangan sejak awal dan mengetahui tanggung jawab yang akan dijalankan sesuai dengan bidangnya.

 

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Topik Artikel :
Maganghub magang Kemnaker
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