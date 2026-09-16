Kemnaker Seleksi Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II, Pengumuman 18 September

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan seleksi dan penetapan peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) 2026 Batch 2 Angkatan II pada 16-18 September 2026. Peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 21 September 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, tahapan seleksi dan penetapan dilakukan terhadap peserta yang sebelumnya telah melalui proses rekrutmen dan diusulkan oleh mitra penyelenggara.

"Seleksi dan penetapan peserta dilakukan terhadap peserta yang telah diusulkan oleh mitra penyelenggara sesuai dengan ketentuan program," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Rabu (16/9/2026).

Menurut Darmawansyah, peserta yang memenuhi ketentuan akan ditetapkan untuk mengikuti program pemagangan sesuai dengan program yang telah dipilih. "Setelah ditetapkan, peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti pemagangan mulai 21 September 2026," ujarnya.

Pengumuman peserta MagangHub 2026 Batch 2 Angkatan II dijadwalkan pada 18 September 2026. Dengan demikian, peserta yang lolos hanya memiliki waktu beberapa hari sebelum memasuki masa pemagangan.

Rangkaian program ini telah dimulai sejak 21-31 Agustus 2026 melalui tahap pendaftaran mitra penyelenggara dan lowongan. Tahap tersebut kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan penayangan lowongan pada 1-3 September 2026.