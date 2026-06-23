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Program Magang Nasional Dilanjutkan pada Semester II-2026, Peserta Dapat Gaji UMP

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |11:12 WIB
Program Magang Nasional Dilanjutkan pada Semester II-2026, Peserta Dapat Gaji UMP
Program Magang Nasional Dilanjutkan pada Semester II-2026, Peserta Dapat Gaji UMP (Foto: Kemnaker)
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JAKARTA - Pemerintah resmi melanjutkan program magang nasional dan vokasi pada semester II-2026. Program ini bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Hal tersebut masuk ke dalam paket stimulus ekonomi semester II-2026. Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. Program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai Program Magang Nasional terbukti mampu meningkatkan kompetensi para peserta. Hal tersebut dilihat berdasarkan survei yang dilakukan kepada para alumni program magang nasional.

Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

"Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP," katanya di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional. Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II," ujar Yassierli.

 

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