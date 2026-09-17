Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Kemnaker 2027 Capai Rp6,57 Triliun, Menaker Minta Tambahan Rp8,36 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |16:48 WIB
Anggaran Kemnaker 2027 Capai Rp6,57 Triliun, Menaker Minta Tambahan Rp8,36 Triliun
Menaker (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk tahun 2027 sebesar Rp6,57 triliun. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp8,36 triliun.

Menurutnya, usulan tambahan anggaran tersebut tetap dicantumkan untuk dipertimbangkan, mengingat sebelumnya telah mendapat persetujuan Komisi IX DPR RI.

"Kita mohon izin tetap mencantumkan untuk dipertimbangkan usulan tambahan anggaran sebesar 8,366 T sesuai yang pernah disetujui oleh Komisi IX dalam rapat kerja kita terdahulu," ungkap Yassierli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).

Yassierli menjabarkan, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, Kemnaker menyiapkan 10 program prioritas ketenagakerjaan pada 2027. Ia menyebut bahwa program  mencakup pelatihan vokasi bagi 51.000 orang serta sertifikasi kompetensi yang melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, Kemnaker menargetkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bagi 10.000 orang dan pelaksanaan padat karya di 1.200 bidang. Kemnaker juga akan memfasilitasi dan menempatkan tenaga kerja dengan target hampir 1,7 juta orang.

Di sisi perlindungan pekerja, pemerintah menargetkan pembinaan melalui pembuatan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) pada 1.200 badan usaha.

Berikutnya, pembinaan penyusunan struktur dan skala upah (SUSU) ditargetkan mencakup 550 badan usaha. Kemnaker juga mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224907/kemnaker-6iLD_large.jpg
Kemnaker Siapkan Pencairan Uang Saku Magang Nasional Gelombang Terakhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224432/lowongan_kerja-3Ncz_large.jpg
Kemnaker Buka Pendaftaran Program Magang ke Jepang, Ini Caranya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220543/pelatihan_vokasi-dh7f_large.jpg
Cek Cara Daftar Pelatihan Vokasi Batch 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211178/menaker-1D93_large.png
Kemnaker Beri Insentif untuk Perusahaan Terbitkan Sertifikasi Magang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982/jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/622/3242334//magang-LhgY_large.jpg
Kemnaker Seleksi Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II, Pengumuman 18 September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement