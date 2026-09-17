Anggaran Kemnaker 2027 Capai Rp6,57 Triliun, Menaker Minta Tambahan Rp8,36 Triliun

JAKARTA - Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk tahun 2027 sebesar Rp6,57 triliun. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp8,36 triliun.

Menurutnya, usulan tambahan anggaran tersebut tetap dicantumkan untuk dipertimbangkan, mengingat sebelumnya telah mendapat persetujuan Komisi IX DPR RI.

"Kita mohon izin tetap mencantumkan untuk dipertimbangkan usulan tambahan anggaran sebesar 8,366 T sesuai yang pernah disetujui oleh Komisi IX dalam rapat kerja kita terdahulu," ungkap Yassierli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).

Yassierli menjabarkan, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, Kemnaker menyiapkan 10 program prioritas ketenagakerjaan pada 2027. Ia menyebut bahwa program mencakup pelatihan vokasi bagi 51.000 orang serta sertifikasi kompetensi yang melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, Kemnaker menargetkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bagi 10.000 orang dan pelaksanaan padat karya di 1.200 bidang. Kemnaker juga akan memfasilitasi dan menempatkan tenaga kerja dengan target hampir 1,7 juta orang.

Di sisi perlindungan pekerja, pemerintah menargetkan pembinaan melalui pembuatan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) pada 1.200 badan usaha.

Berikutnya, pembinaan penyusunan struktur dan skala upah (SUSU) ditargetkan mencakup 550 badan usaha. Kemnaker juga mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).