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BSU Oktober 2026 Rp900 Ribu Belum Cair Padahal Terdaftar sebagai Penerima, Ini Penyebabnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |07:21 WIB
BSU Oktober 2026 Rp900 Ribu Belum Cair Padahal Terdaftar sebagai Penerima, Ini Penyebabnya
BSU Belum Cair (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026. Di mana ini penyebab BSU Oktober 2026 Rp900 ribu belum cair padahal terdaftar sebagai penerima. 

"Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026 ya rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker melalui media sosial resminya, Jakarta.

Dengan demikian, pekerja yang ingin mengetahui perkembangan BSU 2026 disarankan memantau kanal resmi Kemnaker dan tidak menjadikan informasi dari sumber yang belum terverifikasi sebagai acuan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan persiapan regulasi. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum mengumumkan waktu pemberlakuan BSU.

“Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku,” kata Airlangga di Istana belum lama ini.

Diketahui, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026 atau periode Oktober-Desember 2026. Anggaran BSU 2026 mencapai Rp12 triliun.

BSU tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan dicairkan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima BSU akan mendapatkan total bantuan Rp900.000 untuk periode Oktober-Desember 2026.

 

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Topik Artikel :
bsu cair Kemnaker bsu 2026 BSU
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