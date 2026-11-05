LPKR Bukukan Laba Bersih Rp1,24 Triliun hingga Kuartal III-2026

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp1,24 triliun hingga kuartal III-2026. Perseroan juga mencatat pendapatan sebesar Rp5,37 triliun dan EBITDA sebesar Rp1,11 triliun selama sembilan bulan pertama 2026.

CEO LPKR John Riady mengatakan, pra-penjualan perseroan hingga kuartal III-2026 mencapai Rp5,49 triliun atau setara dengan 91% dari target sepanjang tahun.

"Kami menyambut baik momentum pertumbuhan yang terus terjaga dalam bisnis properti, dengan pra-penjualan mencapai Rp5,49 triliun atau 91% dari target sepanjang tahun. Permintaan masih didorong oleh hunian tapak, khususnya pada segmen terjangkau dan menengah yang menjadi landasan strategi kami. Ke depan, kami akan tetap berfokus pada penyelesaian dan pelaksanaan proyek-proyek kota mandiri, sembari disiplin dalam alokasi modal dan pengelolaan operasional," ujar John, Kamis (5/11/2026).

Dalam laporan kinerja keuangan periode yang berakhir pada 30 September 2026, LPKR mencatat pra-penjualan sebesar Rp5,49 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 91% dari target pra-penjualan sepanjang 2026.

Pada segmen properti, kontribusi terbesar pra-penjualan berasal dari hunian tapak di segmen terjangkau dan menengah. Kedua segmen tersebut menyumbang 75% dari total pra-penjualan perseroan.