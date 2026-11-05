Harga Emas Antam Naik Lagi, Kini Tembus Rp2.557.000 per Gram

Harga Emas Antam Naik Lagi, Kini Tembus Rp2.557.000 per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) logam mulia kembali naik pada hari ini, Kamis (5/11/2026). Harga emas Antam naik Rp3.000 menjadi Rp2.557.000 per gram.

Pada Rabu sore pukul 17.25 WIB, harga emas Antam tercatat naik Rp17.000 menjadi Rp2.554.000 per gram.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga naik Rp13.000 menjadi Rp2.357.000 per gram. Pada Rabu sore, buyback Antam naik Rp37.000 menjadi Rp2.344.000 per gram. Perlu diingat, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Sebagai informasi, dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif yang berlaku sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut daftar terbaru harga emas Antam hari ini: