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4 Fakta Pengangguran RI Turun, MagangHub hingga Pekerja Informal Mendominasi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |09:02 WIB
4 Fakta Pengangguran RI Turun, MagangHub hingga Pekerja Informal Mendominasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,38 juta orang pada Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,38 juta orang pada Agustus 2026. Angka tersebut turun sebanyak 77 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Penurunan jumlah pengangguran tersebut sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja nasional. BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang atau bertambah 1,44 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Salah satu program yang turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Program pemagangan tersebut menyerap sekitar 46 ribu peserta pada batch pertama Agustus 2026.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa peserta MagangHub yang menerima upah masuk dalam kategori penduduk bekerja sesuai konsep statistik ketenagakerjaan.

Berikut empat fakta penurunan angka pengangguran di Indonesia berdasarkan data BPS per Agustus 2026:

1. Jumlah Pengangguran Turun 77 Ribu Orang, TPT Menjadi 4,75 Persen

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen. Angka tersebut turun 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 4,85 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan jumlah pengangguran pada Agustus 2026 mencapai 7,38 juta orang.

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